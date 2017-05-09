أدانت هيئة المحكمة عصابة متكونة من 4 أفراد بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و7 سنوات مع 100 ألف دج غرامة نافذة، على خلفية ثبوت تورطهم في قضية المتاجرة بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي في حق البعض منهم، فيما استفاد البعض الآخر من البراءة من تهمة حيازة الأسلحة، مع حجز المخدرات التي ضبطت بحوزتهم وعدد من السكاكين.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تبين أنه قد وردت قوات الشرطة معلومات تضمن فحواها أن شاب يتاجر بالمخدرات في وسط الحي الذي يقطن فيه. وخلال عملية توقيفه ضبطت بحوزته 30 غرام من المخدرات مخبأة داخل جواربه وسكاكين من نوع ”كيتور” إلى جانب عملة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، هذا الأخير الذي صرح بأسماء شركائه في الجريمة وهم 3 أفراد من عائلة واحدة. وبمواصلة التحريات ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات بلغ وزنها إجمالا 236 غرام، كما تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء من نوع ”كيتور” الذي يستعمل غالبا في تقطيع المخدرات. كما ضبطت بحوزة أحد المتهمين مبالغ مالية معتبرة ، ورغم أنه صرح بأنها ملك لوالدته، إلا أن هذه الأخيرة أكدت في محاضر سماعها أنها ليست ملكا لها وأنها ملك لإبنها البطال، مستغربة من مصدر حصوله عليها ومن جهتهم تراجع معظم المتهمين عن التصريحات الأولية التي أدلوا بها خلال جميع مراحل التحقيق، وأجمعوا في مجمل تصريحاتهم أنهم اقتنوا هذه المخدرات بغرض الإستهلاك الشخصي لها دون المتاجرة بها.