أوقعت محكمة الشراڤة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق سمسار بجنحة حيازة المخدرات الصلبة لأجل المتاجرة، في وقت برأت نفس الهيئة القضائية شريكه الفلاح من نفس الأفعال المتابع بها التي طالب ممثل الحق العام بإدانتهما بها بـ 12 سنة حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما مليون دج غرامة مالية.

واعترف الشاب السمسار، المتهم الاول في الملف، أثناء التحقيق معه، بأنه مدمن منذ 20 سنة على المخدرات، مشيرا أن الكمية المضبوطة بحوزته اثناء إلقاء القبض عليه المقدرة بـ 92 غراما من المخدرات الصلبة تكفيه لاستهلاكها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل ثلاث غرامات لليوم الواحد.

وأفاد ذات المتهم أنه كان متعود اقتناء المخدرات من منطقتي بومرداس وتيبازة، وبمجرد سماعه بوجود أحد الفلاحين بمزرعة بالسطاوالي يبيعها أصبح يقصده كلما احتاج لكمية منها، وهي الإفادات التي أنكرها الفلاح جملة و تفصيلا خلال سماعه أمام مصالح الضبطية القضائية، مؤكدا أن المبلغ المضبوط بحوزته من طرف المصالح المختصة يعتبر من عائدات عمله كفلاح بالمزرعة وليس له أي صلة ببيع المخدرات التي لا علاقة له بها على الاطلاق كما صرح. وتلقت مصالح الأمن، حسب أوراق الملف، معلومات بتورط شاب في عملية بيع المخدرات الصلبة بمنطقة سطاوالي. وبترصد تحركاته ألقت المصالح المختصة على المشتبه فيه وبحوزته 92 غراما من المخدرات الصلبة. وبالاستماع لأقواله امام الضبطية القضائية تم توقيف ممونه المتهم الثاني في ذات الملف، وهو فلاح بمنطقة سطاوالي، وبحوزته 12 مليون سنتيم.