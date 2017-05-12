سجلت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية منتصف شهر أفريل من السنة الجارية، 48 قضية في مجال الجرائم المعلوماتية تم حل 22 قضية منها، تمثلت أساسا في قضايا القذف والتهديد، انتحال هوية وابتزاز، المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، تورط فيها 22 شخصا، يتراوح سنهم من 15 إلى 33 سنة، منهم 18 ذكرا و4 إناث وقاصر. السالف ذكرهم تم تقديم 10أشخاص منهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 4 أشخاص الحبس مع توجيه استدعاءات مباشرة لـ 6 أشخاص، فيما تم إرسال 18 ملفا إلى الجهات القضائية المختصة.