تمكنت مصالح أمن ولاية وهران للأمن الحضري 24 بالتنسيق مع فرقة التدخل الخاصة لمكافحة الجريمة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس، من تفكيك جمعية أشرار خطيرة كانت تشكل شبكة لتزوير جميع الوثائق المتعلقة بمختلف الإدارات المتمثلة في شهادات إدارية، عقود الملكية، بطاقات رمادية، رخص السياقة، شهادة الضمان الاجتماعي، الإعفاء من الضرائب، تجديد رخص السياقة، شهادات مراكز التكوين المهني، تجديد بطاقات الإقامة الأجانب، وغيرها من الوثائق الأخرى. هذه العملية النوعية تعتبر أهم عملية تم معالجتها في 2017 في هذا الإطار.

وحسب تصريح رئيس أمن ولاية وهران المراقب صالح نوصري، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر امن المديرية، فقد تم توقيف 4 أشخاص تتراوح معدلات أعمارهم بين 30 و50 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا، محل بحث بـ 3 أوامر بالقبض لكل واحد في قضايا مماثلة، مع حجز 188 ختم خاص بمختلف الإدارات المحلية، جهازي إعلام الآلي محمولة وجهاز إعلام آلي ثابت و3 طابعات، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال قدر بـ 171 مليون سنتيم، إلى جانب 100 ملف كانت معدة للتزوير. عمليات التوقيف والحجز كانت بعدة مناطق من ولاية وهران وإثر تفتيش مساكنهم، مع الإشارة أن الموقوفين كانوا يتخذون من عدة مقاهي وأماكن عمومية مكانا للإيقاع بضحاياهم، وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الضالعين في القضية.

منظفة وشريكها يتورطان في سرقة مجوهرات من مسكن بوهران

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بوتليليس بأمن ولاية وهران، أول أمس، من الإيقاع بـشخصين متورطين في قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن، مع استرجاع المسروقات المتمثلة في مجوهرات من المعدن الاصفر ومبلغ مالي قدر بحوالي 118 مليون سنتيم. وحسب مصادر أمنية لـ”الفجر ”، فإن عملية التوقيف تمت بناء على قيام الضحية بإيداع شكوى حول تعرض مسكنها للسرقة بالكسر من قبل مجهولين أين باشرت مصالح الشرطة سالفة الذكر تحقيقاتها أفضت إلى تحديد هوية المتورطين ويتعلق الأمر بإمراة تعمل لديها كمنظفة، والتي قامت بمساعدة شريك لها في عملية السطو على المسكن مستغلين غياب الضحية، أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ لتوقيف المتورطين واحد تلو الآخر، مع استرجاع المسروقات المتمثلة في مجوهرات من المعدن الأصفر ومبلغ مالي قدر بحوالي 118مليون سنتيم. وتم تحرير ضدهما إجراء قضائي أحيلا بموجبه على العدالة أين صدر في حقهما أمر بإيداع رهن الحبس المؤقت.

تفكيك جمعية أشرار مختصة في الإتجار بالمخدرات في وهران

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي عين البيضاء بأمن ولاية وهران، أول أمس، من تفكيك جمعية أشرار تختص في الاتجار بالمخدرات بطريقة غير شرعية، تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا. وحسب مصادر امنية لـ”الفجر ”فإن عملية التوقيف تمت بناء على تحريات معمقة عن نشاط المتورطين في مجال بيع المخدرات على مستوى إقليم الاختصاص، فبعد وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت إلى توقيف 3 متورطين متلبسين في عملية الترويج، كانوا على متن سيارة من نوع ”رونو ميڤان”، والتي أخضعت الأخيرة لعملية تفتيش، أين تم حجز بداخلها صفيحة من الكيف المعالج بوزن 100غرام ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ2.6 مليون سنتيم. واستكمالا للتحقيقات التي أفضت إلى توقيف باقي أفراد العصابة كانوا على متن سيارة من نوع ”كليو كومبيس”، مع حجز بحوزتهم قطع من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدر بـ2.3 مليون سنتيم، تم تحرير ضدهم الإجراء قضائي أحيلوا بموجبه على العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.