ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في دورتها الجنائية الأولى للعام الجاري، ملف عسكري بثكنة غرمول بالجزائر العاصمة، كان يمول أحد المتهمين الخمسة المتابعين معه بمخدرات يتم جلبها من الغزوات عن طريق شخص يملك زورق صيد.

ويتابع ”ش. صابر”، عسكري بالثكنة العسكرية بشارع غرمول بالجزائر العاصمة وباقي المتهمين الخمسة معه، بتهمة إنشاء جماعة إجرامية منظمة بقصد الحيازة والعرض قصد البيع لمواد مخدرة، بناء على وقائع تعود حيثياتها إلى تلقي مصالح الضبطية القضائية لمعلومات حول تورط مجموعة من الاشخاص في ترويج المخدرات بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة والمناطق المجاورة لها، وألقت بناء عليها المصالح المختصة القبض على ”ك. علي” بمنزله في السادس ديسمبر 2011 بالرغم من اعتراض طريقهم شقيقه ”ك. س” بواسطة سيف في محاولة منه لتمكينه من إخفاء المخدرات، والتي عثرت على 49 غ من نوع القنب الهندي مخبأة بسقف البيت، ووجدت قطعة أخرى من نفس النوع بجسد ”ك. علي”. وشدد ”ك.ع”المتهم الرئيسي في الملف، أثناء التحقيق معه، على أنه تعرف على ”ش. صابر”عسكري بالثكنة العسكرية بشارع غرمول بالجزائر العاصمة بوساطة من قريبه ”ق. ت”، يعمل معه بذات الثكنة، وأصبح بعدها يمونه بالمخدرات التي يتم جلبها من الغزوات عن طريق المدعو ”خ. ف” الذي يملك زورق صيد، وأوضح ذات المتهم أنه شاهد 4 كلغ من المخدرات وهي مخبأة بمركبة العسكري ”ش. صابر” التي يستغلها في تمويه المصالح المختصة أثناء عمليات تموينه بهذه المخدرات، مشيرا إلى أن سعر صفيحة مخدرات بوزن 100غ يصل إلى 33 ألف دج ويعيد بيعها لشريكه بـ 35 ألف دج، لتقسيمها إلى عيدان وترويجها بين أبناء الحي، ليتقاسما في آخر المطاف الأرباح الخاصة بثلاث صفقات في الأسبوع. و أفاد ”ش. ص” المدعو ”الرايس” العسكري بثكنة غرمول بالجزائر العاصمة، المتهم الثاني في الملف، أن المتهم ”ك. علي” أصبح كثير التردد على الثكنة كون أحد أقاربه يعمل بها، إلى ان اضطر في احدى المرات إلى تهديده، الأمر الذي جعله يحاول بكل الطرق توريطه في حيازة والمتاجرة وترويج المخدرات بين ابناء الحي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، واعترف ”ش. ص” أنه تناول مرة واحدة المخدرات مع ”ك. علي”.