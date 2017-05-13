لجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أم البواقي، الشهر المنصرم، 324 قضية مختلفة تورط فيها 264 شخص، أودع منهم الحبس 42 شخصا والباقي متابعات قضائية أخرى، تصدرتها الجرائم ضد الأموال والممتلكات بـ 153 قضية تورط فيها 68 شخصا أودع منهم 10 أشخاص الحبس المؤقت، تليها قضايا الجرائم ضد الأشخاص بـ 118 قضية تورط فيها 117 شخصا، أودع 7 منهم الحبس المؤقت، تليها الجرائم ضد الشيء العمومي بـ 18 قضية تورط فيها 46 شخصا أودع منهم 13 شخصا الحبس المؤقت. ثم تأتي القضايا الاقتصادية والمالية بـ 13 قضية تورط فيها 12 شخصا أودع منهم شخص واحد الحبس المؤقت، تليها الجرائم الماسة بالأسرة والآداب العامة بـ 11 قضية تورط فيها 10 أشخاص أودع منهم 04 أشخاص الحبس المؤقت، ثم تأتي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بـ 10 قضية، وفي الأخير الجرائم الالكترونية بـقضية واحدة.

وتأتي جرائم المخــدرات والمؤثرات العقلية في الواجهة بعشر قضايا تخص الحيازة والاستهلاك والمتاجرة، تورط فيها 11 شخصا تم إيداع 7 منهم الحبس المؤقت.