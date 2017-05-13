التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، الحبس عامين نافذة ضد ثلاثة طلبة جامعيين و100 ألف دج غرامة لارتكابهم جنحة حيازة المخدرات بغرض الترويج.

وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة بإعادة تكييف الوقائع المتابع بها موكليهم من تهمة الترويج إلى الحيازة لأجل الاستهلاك، لعدم ثبوت أركان الافعال المنسوبة إليهم في ما يخص تهمة الترويج. كما ركز الدفاع على ضرورة إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف على أن تكون غرامة مع وقف التنفيذ، باعتبارهم طلبة جامعيين مقبلين على الامتحانات نهاية الشهر الجاري.

واعترف أحد المتهمين بأنه مدمن على المخدرات ومعتاد على اقتنائها من المتهم الثاني في قضية الحال الذي تم توقيفه إثر نصب كمين له بمساعدة من المتهم الأول الذي اتصل به وطالبه بجلب له كمية من المخدرات، فوافق على الأمر وتوجه إليه وهو مع المتهم الثالث، ومنه ألقي القبض على المتهمين الاثنين وضبط بحوزة الأول مبلغ مالي يقدر بـ 5000 دج والثاني على سيجارة محشوة من المخدرات.

وأوضح المتهمان الأول والثاني أمام القاضي الجزائي أنهما مدمنان على المخدرات ولا يروجانها، متراجعين بذلك عن تصريحاتهما الأولية، حيث صرح أحدهما أنه مدمن على المخدرات وأنه يوم الوقائع اقتنى كمية من القنب الهندي بقيمة 6000 دج وسلم نصفها للمتهم الثاني واتفقا على تسديد ثمنها لاحقا.وأوقف شابين على متن سيارة في حاجز أمني، وبعد تفتيشها عثر داخل غلاف علبة السرعة على 9 غ من المخدرات صنف القنب الهندي. وتوصلت التحريات المنجزة أن الشابين الموقوفين بالحاجز الأمني كانا يجربان المخدرات بعد أن قررا شرائها من عند شخص آخر، الذي ألقي القبض عليه وبحوزته مبلغ مالي 6000 دج.