واجه شاب في العقد الثالث أمام محكمة الشراڤة، تهمة سرقة مبلغ مالي بقيمة 20 ألف دج بالتهديد أمام فندق ”مازفران”، راح ضحية فيها مواطن رفع شكوى ضده.

وتهجم يوم الوقائع، حسب اوراق الملف، ثلاثة أشخاص ملثمون على الضحية قبل دقائق معدودات من توجهه إلى الفندق وهددوه بالتصفية الجسدية بواسطة خنجر وسرقوا منه 20 ألف دج بالقوة، فتعرف على أحدهم من خلال صوته وأودع شكوى لدى مصالح الامن مباشرة بعد الحادثة ضده، كاشفا لهم عن هويته، مطالبا خلال مجريات المحاكمة بإلزامه بإرجاع له المبلغ المسروق منه مع تمكينه من تعويض مالي بقيمة 50 ألف دج.

واعتبر دفاع المتهم الملف المتابع به موكله بأنه يسوده الغموض لوجود شكوك كبيرة حول إفادات الضحية. وطالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبس نافذ مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج ضد المتهم، الذي تمسك ببراءته وأنكر الافعال المتابع بها كون الشكوى التي رفعا ضده الضحية كيدية، كونه باعه مركبة بمبلغ 35 مليون سنتيم. ومباشرة بعد تسلمه المبلغ المالي هرب فاتصل به مطالبا إياه بإرجاع المبلغ له، فتفاجأ بعد مرور بضع أيام من الحادثة بتوريطه في قضية لا علاقة له بها، كما أوضح.