التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مؤخرا، تسليط عقوبات متفاوتة في حق عصابة متكونة من 6 أفراد، بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة بها.

وتورط أفراد العصابة في حيازة كمية من الهيرويين قدرت إجمالا بـ20 رزمة. العقوبة التي سلطتها النيابة عليهم تراوحت بين 7 و12 سنة حبسا نافذا مع غرامات مالية نافذة مقدرة بـ500 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين، مع مصادرة جميع المحجوزات.

هذه القضية تعود وقائعها لتاريخ 2 أفريل من السنة الجارية، بعد أن وردت معلومات لفرقة مكافحة المخدرات تضمنت قيام عصابة متكونة من 3 أفراد بالمتاجرة بالمخدرات في نواحي بئرخادم. كما تبين من خلال المعلومات الواردة لمصالح الأمن أن هذه العصابة بصدد إبرام صفقة بيع مخدرات صلبة من نوع الهيرويين على متن سيارة من نوع بيجو 208 بمنطقة بئرخادم، وبعد الترصد لهم تم توقيفهم بعد أن ضبطت بحوزتهم 20 رزمة من الهيروين كانت مخبأة داخل كيس أسود اللون، إلى جانب قطعة قنب هندي مخبأة في المكبح اليدوي للسيارة. وكانت العصابة - حسب ما دار في جلسة المحاكمة - متوجهة بالمخدرات لمنطقة باب الوادي بدافع تسويقها. وبتكثيف التحريات في القضية تم توقيف متهمين آخرين على متن دراجة نارية بنواحي تقصراين بعد أن ضبطت بحوزتهما كمية من القنب الهندي بوزن 3 غ. كما تم توقيف رعية إفريقي كان يساعد العصابة في تسويق المخدرات.

ومن جهتهم، أنكر المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش تهمة المتاجرة بالمخدرات، في حين اعترفوا بإدمانهم على استهلاكها، وجاء في مجمل تصريحات المتهم الرئيسي أنه اشترى 20 رزمة من الهيرويين من عند الرعية الإفريقي المكنى ”كامراد” بهدف استهلاكها كونه مدمنا عليها. والتمست هيئة الدفاع إفادة موكليها بأقصى ظروف التخفيف في ما يخص تهمة الاستهلاك، في حين طالبوا بإفادة موكليهم من البراءة في ما يخص المتاجرة بالمخدرات.