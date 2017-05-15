التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق أربعيني، على خلفية تورطه في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية طالت شيك بدون رصيد بقيمة 260 مليون سنتيم. وحسب ما تم سرده في الجلسة العلنية من أقوال، فإن قضية الحال تعود إلى الوقت الذي جمعت فيه علاقة تجارية بين المتهم في قضية الحال والضحية، تمثلت هذه العلاقة في بيع قطعة أرضية بولاية البيض، أين سلم المتهم للضحية صكا بقيمة 260 مليون سنتيم مشطوب.

وفي هذه الأثناء تقدم الضحية من البنك من أجل مخالصة الشيك، أين تم إخطاره أن الشيك محل تزوير وأنه غير قابل للصرف.

ليقرر بذلك الضحية إيداع شكوى قضائية ضد المتهم، أين ثبت من خلال التحريات الأمنية أن الخبرة العلمية على مستوى شاطوناف أن الشيك مزور. كما تبين أن الإمضاء والكتابة على حد سواء مطابقة لخط المتهم. لتجري بذلك متابعته في قضية الحال، كما أكد الضحية أنه حاول جاهدا تسوية الوضعية مع المتهم وديا ولكنه لم يجد أي جدوى من ذلك، لتتم بذلك متابعة المتهم في قضية الحال.

ومن جهته، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، في حين طالب دفاع الضحية باسترداد المبلغ المسلوب منه المقدر بـ260 مليون سنتيم، في الوقت الذي تنازل عن طلب أي تعويضات مالية أخرى جبرا بالأضرار اللاحقة به، ليقرر بذلك القاضي بعد سماع الأطراف والتمست النيابة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية.

شابان يتاجران بـ300 قرص مهلوس بتيقصراين

التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة على خلفية تورطهما في قضية حيازة المخدرات بدافع الاستهلاك الشخصي والمتاجرة بها بعد أن اتهما بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية المعروفة بـ”الصاروخ”.

حيثيات قضية الحال تعود لتاريخ 10 أفريل الماضي من السنة الجارية،بعد أن ورد لمصالح الأمن اتصالا من مجهول يعلمهم من خلاله بوجود شاب يقوم بترويج المخدرات بمنطقة تيقصراين في العاصمة، أين تم الترصد لهذا الشاب من قبل قوات الأمن، لتتم عملية توقيفه بعد أن ضبطت بغرفة نومه 300 قرص من نوع ”بريڤابالين” المعروفة وسط المدمنين وتجار المخدرات بالصاروخ، وبعد عملية استنطاقه صرح باسم مموله الرئيسي وهو المتهم الثاني في قضية الحال.

وبمثول المتهمين للمحاكمة المتواجدان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، حيث صرح المتهم أن الكمية التي ضبطت في غرفة نومه هي مجرد كمية يستغلها للاستهلاك الشخصي دون المتاجرة بها، في حين أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا. وبعد سماع الأطراف قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.