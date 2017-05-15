l المتهم قال أنه كان في حالة دفاع عن والده الذي تعرض للضرب بالعصي

أدرجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في دورتها الجنائية الحالية للعام الجاري، ملف شاب في عقده الثاني يقطن بحي الكاليتوس في الجزائر العاصمة، متابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، لتخلصه من عمه بتوجيه له طعنات بواسطة سكين على الجهة اليسرى لصدره أصابته على مستوى القلب وأخرى بأسفل الظهر، وكاد يتسبب في بتر أصبع عمه الثاني بسبب خلاف حول الميراث، معللا فعلته هذه بكونه كان في حالة دفاع عن والده الذي تعرض للاعتداء بالعصي من طرف الضحيتين أردته مغمى عليه.

وألقى القبض ”ع. محمد” المتهم في الملف ليلة وقائع القضية على الساعة العاشرة ليلا بمستشفى سليم زميرلي بالحراش، وهو مع والده الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية بعد تعرضه للاعتداء من طرف أشقائه الثلاثة ”أعمام المتهم”، وتمت مصادرة 4 سكاكين بمسرح الجريمة، والتي أشار بخصوصها الدفاع في مرافعته أنها دليل قاطع على وجود شخص آخر وراء جريمة قتل الضحية لتوريط موكله ”ع. محمد عبد المالك”، الذي أكد عمه أنه هو من طعن شقيقه ”عمه” وأصابه بواسطة سكين على مستوى يده وكاد يبتر أصبعه.

واعترف ”ع. محمد” صاحب محل لبيع الحديد بحي ”الفوايي” ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، المسبوق قضائيا بغرامة مالية بعد سحب منه رخصة السياقة، بالجرم المتابع به المتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة الضرب والجرح العمدي، مشيرا الى انه أثناء تواجده بمحله في 12 افريل 2015 تلقى، حسب ملفه القضائي، معلومة من طرف شقيقته حول نشوب ملاسنات كلامية بين والدهما بمنزلهما العائلي في الاجتماع الذي جمعه بإخوته الثلاثة للحديث والتفاهم بينهم حول حق شقيقاتهم من الميراث، وتعرضه في مشاجرة للاعتداء بالعصي من طرف أشقائه أردته مغمى عليه وفي حالة يرثى لها. وأضاف المتهم أنه تنقل مباشرة بعد تلقيه الخبر الى المنزل وطالب أعمامه بالمغادرة للالتقاء بالخارج، غير أنهم رفضوا ذلك، فأبعدته والدته من المكان لكنه عاود الرجوع للمنزل وبحوزته سكين بيده وهو يهدد أعمامه بالانتقام وكان أبوه وقتها ملقى على الأرض وهو ينزف دما، وشاهده ابنه فبادر بالتلويح لهم بالسكين في محاولة منه لإخافتهم. كما أكد عليه في رده على اسئلة القاضي عمر بلخرشي. وشدد ”ع. محمد عبد المالك” على انه أراد الدفاع عن والده فأصاب عمه الأصغر بجروح على مستوى الظهر، وليس كما في اوراق ملفه القضائي أن الإصابات التي تمت معاينتها على جثة الضحية كانت على مستوى القفص الصدري بالجهة اليسرى، وبالضبط على مستوى القلب وأسفل الظهر، ما أدى - حسب تقرير تشريح الجثة - إلى إحداث نزيف داخلي بسبب آلة حادة تسببت في وفاة الضحية.

وأنكر ”ع. محمد” نيته في التخلص من عمه الاصغر، مشددا في السياق ذاته على أنه كان يدافع عن والده، مصرحا بان اعترافاته بارتكاب الجريمة اثناء التحقيق معه عند الضبطية كانت تحت طائلة التهديد بتوجيه التهمة لوالدته أو شقيقته لتواجدهما بمسرح الجريمة.