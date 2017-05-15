l الضابط تمت محاكمته بالمحكمة العسكرية بالبليدة

جرت أمام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، محاكمة زوجة إطار سام بالجيش الشعبي الوطني، وهي سيدة في العقد الثالث من العمر، بعد أن وجهت لها تهمة النصب والإحتيال التي طالت أحد مرتادي موقع ”واد كنيس”، وسلباه مبلغ ملياري سنتيم..

وحسب ما دار في الجلسة العلنية من أقوال إن قضية الحال، انطلقت بعد أن عرضت المتهمة سيارتها من نوع ”مرسيدس” للبيع عبر موقع واد كنيس، أين تعرفت على الضحية الذي يعتبر من أحد مرتادي هذا الموقع، ليقوم بشراء سيارتها بطريقة مشروعة. وخلال عملية البيع صرحت المتهمة للضحية أنها زوجة إطار بالجيش الشعبي الوطني، وهنا عرض عليها صفقة مغرية متمثلة في إعادة بيع السيارات المستعملة، وخلال هذه الفترة عضت عليه مشاريع أخرى، وعرفته في ذات الوقت على زوجها بصفته ضابط سام بوزارة الدفاع، هذا الأخير الذي راح يوهم الضحية أنه يعمل بلجنحة الصفقات وراح يوهمه بإشراكه في مشاريع وهمية من بينها إبرام صفقة طلاء الحي العسكري ببوزريعة بالعاصمة مقابل مبلغ خيالي قدره ملياري سنتيم. وبناء على هذه المشاريع الوهمية راح هذان الزوجان يسلبان الضحية مبالغ مالية معتبرة على دفعات، أولها 700 مليون سنتيم و800 مليون سنتيم وفي آخر مرة سلباه مبلغ ملياري سنتيم. وفي نهاية المطاف بعد أن تعذر على المتهمين تجسيد المشاريع الوهمية على أرض الواقع اكتشف الضحية أنه راح ضحية نصب واحتيال، ليسارع بذلك لإيداع شكوى قضائية، أين تمت محاكمة الضابط على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة وتمت إدانته بعقوبة سنتين حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، في حين تمت إحالة ملف زوجته على المحكمة المدنية ببئرمرادرايس.

ومن جهتها أنكرت المتهمة التهمة الموجهة إليها جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض أقوالها أنها فعلا باعته سيارتها من نوع ”مرسيدس”، ولكن الضحية ظل مصرا على الدخول معها في مشروع لبيع السيارات المستعملة وعرض عليها مشروعا جديدا تمثل في بيع العقارات، حيث طلب منها تسليه مبلغ ملياري سنتيم أين سلمته وكالة لسحب هذا المبلغ ولكنها سرعان ما غيرت رأيها وسحبت الوكالة منه خشية أن ينصب عليها. كما جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن الضابط كان يطلب من زوجته أن تسقط ضحايا من طبقة التجار عبر موقع واد كنيس للنصب عليهم وسلب أموالهم بطرق احتيالية، ليلتمس بذلك إسترداد المبلغ المالي المسلوب من موكله، بعد قبول تأسيسهم كطرف مدني إلى جانب تعويض مالي بقيمة 800 مليون سنتيم جبرا بالأاضرار اللاحقة بهم، مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر بـ10 مليون سنتيم.

وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الإستدعاء المباشر، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية نهاية الشهر الجاري.