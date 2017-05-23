التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في حق بطل برياضة الجيدو رفقة صديقه، بعد أن وجهت لهما أصابع الإتهام في قضية حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها للبيع.

المتهمان بتم توقيفهما بحي المجاهدين بمنطقة شوفالي عقب تلقي مصالح الأمن لمعلومات تضمن فحواها قيام المتهمين بترويج المؤثرات العقلية من نوع ”الزمبي” بالمنطقة، ليتم توقيفهما بعد عملية الترصد هما على الساعة الثانية زوالا، أين ضبط بحوزتهما بعد عملية تفتيشهما، قرصان من المؤثرات العقلية من نوع الزمبي، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3500 دج. وبعد سماعهما في محاضر رسمية اعترفا بحيازة هذه المؤثرات العقلية بدافع الاستهلاك الشخصي، حيث أوضحا أنهما اشترياها بمبلغ 6000 دج للقرص الواحد، ليستفيد بذلك البطل في رياضة الجيدو من إجراءات الاستدعاء المباشر كونه غير مسبوق قضائيا، في حين تم إيداع صديقه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.