أيدت محكمة بئرمراد رايس، التماسات النيابة في توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج غرامة نافذة في حق عسكري سابق على خلفية تورطه مع جرم التعدي مع سبق الإصرار والترصد والفرار، بعد إقدامه على محاولة دهس كافة المدعوين بقاعة حافلات الكائن مقرها بمنطقة بوزريعة، مسببا حالة رعب كبيرة، مع تسببه في دخول أحد المدعوين في غيبوبة، أما آخر حصل على عجز لمدة 10 أيام، بسبب قيادته السيارة بسرعة جنونية فائقة تعدت 90 كلم بالساعة بالقرب من القاعة

وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 29 مارس الفارط، وبالتحديد على الساعة السابعة مساء، حين كان المتهم مارا على متن سيارته أمام قاعة الحافلات بمنطقة بوزريعة وهو يقود بسرعة جنونية فائقة تعدت 90 كلم في الساعة، حيث كاد يصطدم بمجموعة أطفال كان يلعبون بالأماكن، فتقدم صاحب العرس المقام هناك، وطلب منه الحد من سرعته، ليدخل معه في مناوشات الكلامية انتهت بفرار السائق. وبعد حوالي نصف ساعة تفاجأ الحضور بنفس الشخص يعود على متن نفس سيارته ويتقدم صوابهم محاولا دهسهم، ليتعرض أحدهم إلي جروح على مستوى قدمه اليسرى ويفر بعدها السائق. وبعد حوالي ساعة ليتفاجأ الحضور بنفس السائق يتقدم للمرة الثالثة على التوالي ويحاول دهسهم مرة أخرى، ليصطدم في شخص آخر مسببا له في كسر خطير، ليتم نقله على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى، ودخل جراء الحادثة في غيبوبة لمدة فاقت عن أربعة أيام، ليتقدم بعدها الفاعل في اليوم الموالي إلى مركز الشرطة، ويعترف بالحادثة وسلم نفسه، أين اتخذت في حقه الإجراءات القانونية اللازمة. وبجلسة محاكمته أنكر ما نسب إليه وجاء بتصريحات مغايرة تماما لتصريحاته عبر كامل مراحل التحقيق.