تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مدير وحدة بشركة عمومية بعد أن وجهت له أصابع الإتهام في قضية التزوير واستعمال المزور للحصول على مزية غير مستحقة. هذه القضية التي تابعه بها الصندوق الوطني للتقاعد يتهمه من خلالها بتزوير وثائق للإستفادة من معاش التقاعد، على أساس أنه كان يشتغلبديوان الأعضاء الاصطناعي، ومركز التربية المتواجد ببئرخادم، بهدف الحصول على معاش التقاعد بدون وجه حق.

ومن خلال جلسة المحاكمة، تبين أن المتهم كان قد أقدم رفقة زمرة من الأشخاص على مثل هذه الأفعال للحصول على معاشات التقاعد بطرق ملتوية، وبعد البحث والتحري تبين أن الوثائق الموجودة في ملفاتهم القاعدية مزورة.

وبمثول المتهم للمحاكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه فند التهم المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه شغل قبل إحالته على التقاعد منصب مدير وحدة بشركة عمومية، حيث لم يستفد بعد ذلك معاش تقاعده من الصندوق الوطني للتقاعد كونه لم يطالب به. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية.