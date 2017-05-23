أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، المتهم بقتل شاب ورميه في واد بوخميرة في حي سيدي سالم، وسرقة سيارته بالاستعانة بصديقه كسائق والفرار إلى الونزة في ولاية تبسة، بإصدار حكم الإعدام، وعاقبت شريكه بـ 8 سنوات سجنا نافذا بتهمة سرقة المركبة.

كانت النيابة العامة قد التمست الإعدام للمتهمين عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما تمت إعادة تكييف الوقائع للمتهم الثاني،من المشاركة في جناية القتل إلى السرقة. تعود مجريات القضية إلى تاريخ 19 أكتوبر 2016 عندما تلقت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمار، مكالمة هاتفية من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة، مفادها أنه تم توقيف سيارة من نوع ”هيونداي اتوس” بها آثار دم، يقودها المشتبه فيه (ط.ص) صرح لدى سماعه أن المركبة تحصل عليها من المشتبه فيه (ب.م.أ) بعد أن قتل صاحبها الضحية (ش.د).

وبتكثيف الأبحاث تم توقيف المشتبه فيه الثاني(ب.م.أ)، حيث أكد قتله للضحية صاحب السيارة، ورميه بمستنقع بطريق بوخميرة بضاحية حي سيدي سالم ببلدية البوني. واستغلالا للمعلومات تنقلت الفرقة إلى الموقع، وبعد فترة من البحث بالاستعانة بغطاسين تم العثور على الجثة، وتم تحويلها مباشرة لمصلحة حفظ الجثث لعرضها على الطبيب الشرعي. وأضاف الجاني أمام عناصر الضبطية القضائية، أنه قرر قتل الضحية منذ ثلاثة أشهر، بسبب معاكسة شقيقته وقرر تنفيذ المخطط يوم 17 أكتوبر الماضي حيث ارتكب الجريمة ورمى بالجثة في الوادي.