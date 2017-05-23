أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية الجلفة يتزعمهم مقاول لايزال في حالة فراربـ 7 سنوات سجنا نافذا، مع دفع مليون دينار جزائري غرامة ملية لكل واحد مهم. والتمس النائب العام بذات الهيئة القضائية إدانة المتهمين بـ 12 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بمليوني دينار جزائري، المتابعين بجناية التزوير واستعمال المزور وجنحة تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنح النصب والاحتيال، لتمكنهم من الاستيلاء على رافعات وشاحنات تابعة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أونساج” عرضها أصحابها للكراء في موقع ”واد كنيس”.

وأكد ”ح. محمد” و”ص. محمد” و”م. علي”، المتهمون في الملف خلال جلسة محاكمتهم، أنهم وقعوا ضحايا للمقاول ”ح. مصطفى” باستغلالهم في النصب على الضحايا والاستيلاء على مركباتهم، مقابل تمكينهم من مبلغ 5 ملايين سنتيم عن كل عملية. كما اعترفوا بالوقائع المتابعين بها، والتي تتلخص في إيداع بـ 16 سبتمبر 2015 المدعوة ”ز. سهام” شكوى لدى مصالح الامن الوطني بتعرضها للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى ”الحاج” بسلبها مركبتها من نوع ”رونو ماستر” استفادت منها من ”اونساج”، حيث اتصل بها هاتفيا بعد عرضها للمركبة للكراء في موقع ”واد كنيس”، و جرى الاتفاق بينهما على مبلغ 96 مليون سنتيم، وانتقل إلى منزلها ثلاثة أشخاص وعاينوا مركبتها وقاموا بتأمينها، واستلمت ”ز. سهام” مبلغ 16 مليون كتسبيق لمدة شهرين وإبرام عقد الكراء لدى موثق بباب الزوار. وبعد اسبوع من ذلك اتصلت بنفس رقم الهاتف للحصول على باقي المبلغ المتفق عليه لكن وجدته هاتفه مغلقا.

وباشرت مصالح الأمن تحقيقاتها وتوصلت الى أن الهوية التي تم ابرام العقد بها تحمل صورة مزورة، وإلى ان المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا أنهم عمال أجراء في ورشة بناء بولاية الجلفة وعرض المقاول عليهم العمل في ورشتين واحدة في بومرداس والثانية في مستغانم وكلفهم بمهمة كراء المركبات من شاحنات ورافعات، وتم استخدام فيها صورة المتهم ”م. علي” في هوية لشخص يدعى ”س. مراد”، الذي تأسس كضحية من بين خمسة ضحايا آخرين، وامتد نشاط العصابة إلى ولايات غرداية، ورڤلة، برج بوعريريج، والجزائر العاصمة.