أفادت مصادر قضائية أن المحكمة العليا قد فصلت في قرارها، بقبول الطعون بالنقض الذي تقدم به لديها الدفاع في الأحكام المتفاوتة المتراوحة بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا الصادرة عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس ضد المتهمين الـ 25 في ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مع شركة ”آلجيرين بيزنس ميلتيميديا ”أي. بي. أم”.

وتتعلق الصفقة باقتناء تجهيزات إعلام آلي ومموجات لعصرنة جهاز الأمن اغلبهم إطارات بجهاز الامن الوطني، يتقدمهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني والقاتل المفترض للعقيد الرّاحل علي تونسي بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.

وكشفت ذات المصادر القضائية أن الملف سيعاد فتحه من جديد بمجلس قضاء العاصمة الذي سبق أن عالجه في وقت سابق، قبل إحالته إلى مجلس قضاء بومرداس وأصدر الأحكام السالفة الذكر في حق المتهمين في قضية الحال. وأضافت مصادرنا في ذات السياق أن المحكمة العليا قد أسقطت هذه المرة إدراج اسماء أحدى عشر اسما كان من المنتظر أن يعاد محاكمتهم في ذات الملف.

وأودع الدفاع الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في حق موكليهم منذ عامين كاملين، لكن لم يتم إصدار اي قرار من المحكمة العليا إما بقبولها او رفضها، مع العلم أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة سبق له أن عالج الملف بعد استئناف دفاع المتهمين في المناطيق الصادرة ضد موكليهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بعبان رمضان، وقضى بتخفيض العقوبات الصادرة عن غرفته الجزائية سابقا ضد معظم المتهمين في قضية الحال وأيد أحكاما في حق متابعين آخرين استفادوا من البراءة سواء بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة أو بعد الاستئناف، مع اسقاط تهمتي استغلال النفوذ وفوائد غير مستحقة.

للإشارة، تعود حيثيات الملف إلى عام 2007 اين تم إبرام صفقات بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة ”الجيرين بيزنس ميلتيميديا ”أي. بي. أم” تتعلق باقتناء تجهيزات اعلام آلي و مموجات لعصرنة جهاز الامن توصلتالتحقيقات المنجزة، أن هذه الصفقات المبرمة كانت مشبوهة وتم عقدها بالتراضي بين الطرفين بطريقة مخالفة للقانون بتدخل من شعيب ولطاش الذي كان يشغل وقتها منصب ولطاش رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني، واستغل نفوذه لإقناع لجنة التقييم التقني للعروض باعتباره عضوا منها لاختيار شركة ”أي. بي. أم” للفوز بالصفقات المتعلقة بجهاز الامن، على خلفية أن صهره يمتلك أسهما بها ويدير منصب نائب المدير العام هذه الشركة.